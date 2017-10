Na 20 jaar maakt Pixel Press mijn jongensdroom waar

Tijd voor een stukje nostalgie.

Het was 1994. Ik was 8 jaar oud. En ik was toen al een beetje een nerd. Ik vond het namelijk leuk om woordzoekers op te lossen. En toen ik de prijspuzzel uit mijn puzzelboekje had opgelost, pakte ik een briefkaart en stuurde ik de oplossing in. Ik won. De hoofdprijs. 100 gulden. Niet genoeg geld voor de -destijds nieuwe- Super Nintendo, maar wel genoeg voor een “gewone Nintendo”. En die wilde ik al heel lang.

Er kwam dus een Nintendo in huize Van der Wel. Met spelletjes als Gremlins, Duck Tales en Paper Boy. Maar mijn favoriete was Mario. Mario 1, zoals we dat altijd noemden, en Mario 3. Uren kon ik zoeken naar alle geheime wrap zones en power-ups (er was toen nog geen internet met walkthroughs).

En als ik niet zat te spelen, zat ik te tekenen. Ik tekende mijn eigen Mario-levels. Met power ups, vijanden, lava en stekels. En ik was niet de enige; regelmatig als er een vriendje kwam spelen, pakten we tekenpapier en stiften en tekenden we levels. Hoe vet zou het zijn om die levels vervolgens echt te kunnen spelen?! Helaas kon dat niet. Toen niet in ieder geval.

Met de jaren kwamen er allerlei mogelijkheden om zelf levels te maken in pc-games of hem hele games te maken (Game Maker!). Supertof natuurlijk, maar hoe leuk zou het zijn om -zoals ik op mijn achtste deed- een level te tekenen op papier en dat daadwerkelijk om te zetten in een speelbare game.

Exact een jaar geleden gooiden een groep enthousiaste programmeurs hun idee op Kickstarter: Pixel Press. Het idee: ontwerp op speciaal papier een level met potlood en lineaal, maak er een foto van met je iPad en speel het. Met de techniek die we anno 2014 in handen hebben is dit relatief simpel te realiseren. En dat deden ze dan ook.

30 april kwam de app Pixel Press Floors voor de iPad uit. Dit weekend tekende ik mijn eerste level. Op een speciaal template, dat je zelf kunt uitprinten. Het tekenen zelf was nog best een uitdaging, want er zijn allemaal symbolen die je moet gebruiken om aan te geven of iets bijv. muntje, sleutel of vallend blok is. Scannen was vrij simpel, maar vervolgens volgde nog een proces van het digitaal wegpoetsen van foutjes, kiezen van thema’s en het toevoegen van de power-ups en vijanden. Gelukkig kun je het stap voor stap doen en tussendoor steeds testen.

De besturing van de definitieve game is nog niet optimaal, zoals The Verge goed beschrijft in hun review, maar het is wel supertof om op papier een level te bedenken en dat echt te kunnen spelen. Na twintig jaar is mijn jongensdroom uitgekomen!