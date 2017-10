Hoe de technologie mijn liefde voor muziek veranderde

Ik denk dat ik een jaar of 15 was toen het begon. Ik luisterde al een paar jaar heel veel naar de radio, maar wilde ook graag zelf kiezen welke muziek ik draaide. (Over mijn muzieksmaak destijds heb ik het maar even niet, want daar gaat het niet om.) Door de combinatie van doordeweeks folders en een huis-aan-huisblad bezorgen en in het weekend in de supermarkt werken, had ik de luxe om wat geld te besteden te hebben. En dat geld ging, maand na maand, naar de platenzaak.

Bij mijn ouders op het winkelcentrum zat een cd-winkel en daar kwam ik elke dinsdag en vrijdag, want dan kwamen de meeste nieuwe releases uit. Niet onregelmatig beluisterde ik in een uurtje een hele stapel cd’s en ging met een plastic tasje vol naar huis. Thuis aangekomen stopte ik de cd’s in mijn Discman, die ik in mijn oversized broekzak stopte, om tijdens het lopen van mijn krantenwijkje naar muziek te luisteren (er moest immers weer geld worden verdient voor de volgende cd’s).

Er veranderde niet veel toen ik op kamers ging, al was mijn muzieksmaak met de jaren wel wat beter geworden. Ik ruilde de lokale cd-winkel in ‘s-Hertogenbosch in voor de Plato in Enschede. Ook daar kwam ik heel vaak, struinde ik door de bakken en luisterde ik naar hele stapels nieuwe cd’s. Daar kwamen vervolgens ook altijd nog wel een paar tips van de verkopers bij, die mijn muzieksmaak met de jaren verdomd goed in kaart wisten te brengen.

Waar ik altijd voorop liep met de nieuwe technologische ontwikkelingen, bleef ik een “ouderwetse cd-koper”. Tot drie jaar geleden. Toen kocht ik mijn laatste cd.

Ik was inmiddels naar Utrecht verhuist, waar ik eigenlijk al direct een stuk minder in de platenzaak kwam, dan in Enschede. Veel cd’s kocht ik online. En die cd’s speelde ik ook eigenlijk niet meer af. Ik ripte ze naar iTunes nadat ik ze had gekocht en ze verdwenen in de kast.

Vlak voor ik mijn laatste cd kocht, schreef ik over mijn twijfels om te stoppen met het kopen van cd’s: “De charme van het kopen is er ook een beetje af. Vroeger luisterde ik een stapel cd’s in de lokale cd-zaak waar het hele personeel me kende en me tips gaf. Tegenwoordig luister ik muziek online en bestel ik de cd op Play.com. Een enkele keer kom ik nog bij Plato, hier in Utrecht, maar ze hebben geen idee wie ik ben of van welke muziek ik houd.”

In 2012 ruilde ik het kopen van cd’s in voor het downloaden van albums van iTunes. Dat hield ik welgeteld twee jaar vol. Sinds begin dit jaar stream ik alleen nog maar. Waar ik ooit meer dan 1000 euro per jaar uitgaf aan cd’s, heb ik nu voor 120 euro per jaar toegang tot alle muziek die ik me maar kan wensen (sorry muziekindustrie).

En dat veranderde mijn liefde voor muziek. Ik luister steeds vaker playlisten met losse liedjes in een thema of stemming. Die muziek gaan vluchtig aan me voorbij, alsof ik naar de radio luister. De albums die ik op zet zijn grotendeels de albums die ik jaren geleden op cd kocht en toen grijs heb gedraaid. Ik denk dat ik het afgelopen jaar maar een stuk of tien albums heb toegevoegd aan mijn “collectie”. Voor zover je met Spotify nog over een collectie kan spreken.

Vind ik dit erg? Nee, niet per se. Ik luister nog net zoveel muziek. Mijn luistergedrag is gevarieerder dan een paar jaar geleden, doordat ik altijd toegang tot -zo ongeveer- alle muziek heb en niet tot een beperkt aantal albums. Maar soms mis ik even de diepgang. Het bladeren door de bakken in de cd-winkel. Het wekenlang luisteren naar hetzelfde album. Vrienden die in je platenkast lopen te snuffelen…