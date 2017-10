Een maand met de Apple Watch

Exact een maand geleden deed ik hem voor het eerst om mijn pols: de Apple Watch. En dat bleek nog best een uitdaging, want in het begin moet je flink prutsen met het bandje van de sportversie van de Apple Watch. Dat overigens terzijde. Zowel voor, als nadat, ik mijn Apple Watch in handen kreeg, werd het internet al volgegooid met reviews en ervaringen. En toch kom ik als ware spuit 11 met nog zo’n stuk. Omdat ik vind dat je na minstens een maand gebruik zoveel meer kunt zeggen over een apparaat.

Apps

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zowel Apple als ontwikkelaars hebben een waardeloos product afgeleverd als het om apps gaat. En da’s best wel een probleem in een tijd waarin het soms lijkt alsof de halve economie om apps draait.

Apple biedt ontwikkelaars niet de mogelijkheid om apps op het Apple Watch te draaien. Alles wordt ingeladen via je iPhone, als je hem opstart. Dat zorgt voor heel veel wachten. Maar dan ook echt heel veel wachten. Als je bijvoorbeeld wilt zien of het nog gaat regenen, is het negen van de tien keer sneller om je telefoon uit je zak te pakken en daar Buienradar op te openen, dan Buienradar te checken op je Apple Watch.

Dat probleem komt vooral door Apple. Een bedrijf dat er zelf voor heeft gezorgd dat de hele wereld de lat ontzettend hoog voor ze legt. En dat nu gewoon even heel hard faalt. Waarschijnlijk wordt dit opgelost met de aankondigingen die Apple over anderhalve week doet op de WWDC, maar het had eigenlijk gewoon nooit de markt op gemogen op deze manier.

Ontwikkelaars en bedrijven hebben ook schuld. Zij willen per se vanaf dag 1 op de Apple Watch zitten en hebben dus apps gebouwd zonder het apparaat ooit om hun pols te hebben gehad. Hierdoor zijn apps niet doordacht of zijn er dingen gebouwd die op papier fantastisch klinken maar gewoon onwerkbaar zijn in de praktijk. Dit alles resulteert er in dat ik de apps momenteel nauwelijks gebruik. En dat hoor ik ook veel van andere gebruikers.

Notificaties en glances

Notificaties daarentegen werken top. Het subtiele tikje op je pols, dat je onbewust wel merkt maar je niet teveel afleidt, is heerlijk. Ook het feit dat het scherm niet aanspringt bij een melding en dat de notificaties niet gelijktijdig ook binnenkomen op je telefoon (tenzij je actief op je telefoon werkt, dan komen ze juist niet op je Watch binnen) is een feest. Ik had hiervoor twee jaar lang een Pebble en daar werkten de notificaties zoveel minder lekker (mede doordat Pebble als externe partij net niet genoeg controle had over iOS).

Wat verder heel fijn is, is dat je even snel een superkorte reactie op een binnenkomende iMessage kunt sturen. Of dat ik dankzij de app Knock een berichtje krijg als ik achter mijn Mac ga zitten en hem vervolgens met één druk op het scherm unlock. Dat de maatschappij nog niet gewend is dat je terwijl je ergens bent soms heel snel op je horloge kijkt, is wat minder. Je telefoon uit je zak pakken, is veel meer sociaal geaccepteerd dan op je horloge kijken, leerde de afgelopen maand mij.

Naast de notificaties werken de glances ook vrij prettig. Dat zijn een soort widgets met informatie die je met één veeg op het scherm van de Apple Watch te voorschijn tovert. Ook hier heb je soms problemen dat glances van externe ontwikkelaars laadtijd hebben, maar over het algemeen vind ik ze best handig.

Health

Het allerbeste van de Apple Watch is echter het Health-onderdeel. Ik heb jarenlang een Fitbit-stappenteller gebruikt met als doel dagelijks 10.000 stappen, maar de manier hoe Apple je motiveert om te bewegen is stukken beter. Het doel is om een x-aantal calorieën te verbranden, 30 minuten intensief te bewegen en minstens 12 uren van de dag een minuut te staan.

Deze doelen voelen erg natuurlijk en worden uitgedrukt in drie cirkels die vollopen in plaats van keiharde cijfers. Daar komt bij dat je actieve notificaties krijgt door de dag heen. Bijvoorbeeld als ik te lang zit te werken. Dan krijg ik een melding dat ik een minuut moet staan. Je zou het irritant kunnen vinden dat je daarvoor gestoord wordt, maar ik vind het fijn dat iemand me even herinnert aan het feit dat ik misschien wel iets teveel opga in mijn werk en even moet bewegen.

Naast het tracken van je beweging door de dag heen, kun je een work-out meten. Bijvoorbeeld als je gaat hardlopen. Hierbij wordt ook actief je hartslag gemonitord. In de basis werkt dit prima, maar helaas zijn de statistieken die de Apple Watch oplevert, beperkt en kun je ook geen goed overzicht krijgen van al je work-outs. Andere apps zijn hier veel beter in, maar die hebben weer geen toegang tot de hartslagsensor.

En dan nog dit

Ondanks het ongelofelijk matige app-platform van de Apple Watch ben ik niet ontevreden. De Apple Watch vervangt voor mij mijn Fitbit en Pebble en is beter in wat die devices deden (activiteit meten en notificaties doorgeven). Enige nadeel is de accuduur; zowel mijn Fitbit en Pebble gingen ruim een week mee. De Apple Watch slechts een dag. Ik vind dat geen heel groot probleem, want hij haalt het einde van de dag altijd (in tegenstelling tot mijn iPhone) en ik laad hem gewoon elke nacht op.

Verder zet Apple met onder meer de Taptic Engine, die tikjes afgeeft in plaats van trilt, en de Force Touch-technologie, waardoor je hard en zacht kunt drukken, op hardwaregebied technieken neer die veelbelovend zijn voor de toekomst. Momenteel wordt Force Touch in no-time uitgerold in Macbooks en ik gok dat dit najaar iPhones en iPads volgen. De Digital Crown die bedoeld is als uniek manier om de Apple Watch te bedienen valt me wel tegen. Ik gebruik hem nauwelijks en eindig gewoon met mijn dikke vingers op het piepkleine touchscreen.

En toen tikte mijn Apple Watch op mijn pols. Ik moet gaan staan en een minuut bewegen. Mooi moment om dit artikel af te sluiten en je door te verwijzen naar de ongelofelijk uitgebreide review van iCulture.