Over anderhalve maand is het precies acht jaar geleden dat ik bij de NOS begon. Op de internetredactie, voor drie weken. Het werd uiteindelijk mijn eerste echte, fulltime baan. Op de redactie werkte ik voor NOS.nl en NOS op 3, om vervolgens als Product Owner de bouw van de huidige NOS-site te begeleiden en sinds een paar maanden run ik het NOS Lab.

Als jonge twintiger zei ik niet langer dan vijf jaar bij de NOS te willen rondlopen. Omdat ik het belangrijk vind om me breed te ontwikkelen en veel ervaring op te doen. Maar de NOS is de eredivisie van de journalistiek in Nederland. En ik heb me met de jaren vaak afgevraagd of er een ander journalistiek bedrijf is waar ik heen zou willen. Nee, was toen de conclusie. En bij de NOS kreeg ik steeds weer nieuwe kansen. De vijf jaar gingen voorbij.

Vaak zeiden mensen tegen mij dat het naïef was om vooraf te bedenken hoe lang je ergens wilt werken. Zo werkt het niet. En die mensen kregen gelijk. Het gaat er om of je het naar je zin hebt, of je een uitdaging hebt. En of er niet een andere uitdaging komt die leuker of beter is. En vooral dat laatste is nu gebeurd. Want -je voelt hem al aankomen- na acht jaar verlaat ik de NOS. Met een beetje pijn in mijn hart, maar vooral met heel veel zin in een nieuw avontuur.

Over een paar maanden begin ik bij OKGO, een klein bedrijfje in Amsterdam. Een creatief online bureau dat websites, concepten en campagnes maakt voor leuke klanten, maar daarnaast de beschikking heeft over een journalistieke titel: Numrush. Een nieuwssite over hoe onze maatschappij verandert door het gebruik van data. Van gezondheid tot media en van vervoer tot politiek. Ik ga de redactie van Numrush aansturen en het product verder uitbouwen. En dat is slechts één van de dingen die ik ga doen…

Sommigen zullen me voor gek verklaren dat ik een vaste baan bij de grote NOS opgeef om voor een heel klein bedrijfje aan de slag te gaan. En misschien ben ik ook wel gewoon een beetje gek. Maar ik zie vooral een fantastische uitdaging om te werken bij een kleine club, waar dingen minder vanzelfsprekend zijn. Waar geld verdiend moet worden om te blijven bestaan en waar (nog) geen miljoenenpubliek is.

Ik heb er ontzettend veel zin in en kan niet wachten om te beginnen. En tegelijkertijd vind ik het heel jammer om de NOS achter me te laten. Ik heb er ongelofelijk veel geleerd en heel veel kansen gekregen, nog los van de fantastische collega’s met wie ik samenwerk. Maar ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat ik geen spijt krijg van het avontuur waar ik nu instap.