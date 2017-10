De afgelopen jaren heb ik regelmatig met mijn kop op de buis/met mijn stem op de radio mogen doen alsof ik heel veel begrijp van internet en technologie, onder meer bij NOS op 3 en op Radio 1. Maar dat valt allemaal in het niets bij het te gekke avontuur waar ik me dit voorjaar in heb gestort: een rol als vaste gadgetexpert bij Willem Wever.

Een paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje van de samensteller van Willem Wever dat ze op zoek waren naar een gadgetexpert en dat ze een keer met me wilden praten. Een week later was het allemaal geregeld en werden de opnames al gepland; zo snel gaan die dingen in de wondere wereld van kindertelevisie.

Wat ik precies doe als gadgetexpert? In tegenstelling tot vroeger bestaat Willem Wever niet meer alleen uit de presentator die met kinderen op pad gaat om antwoorden te zoeken op hun vragen. Dat is nog steeds wel het belangrijkste deel van het programma (Ajouad en Jetske nemen dat voor hun rekening); tussendoor beantwoorden ‘Wever Experts’ vragen van kinderen over vaste onderwerpen. En dat doe ik dus bij vragen over tech en gadgets.

Supertof om te doen, maar voor mij ook wel spannend. Cameraervaring heb ik de afgelopen jaar wel opgebouwd, maar presenteren is toch weer een niveautje hoger. Gelukkig heeft Willem Wever een te gek team dat me daarbij heeft geholpen (sorry jongens, voor de scenes die we acht keer over hebben moeten doen!) en ben ik verdomd blij me het resultaat.

Het eerste item is een paar weken geleden op tv geweest. Een vraag over auto’s op zonne-energie. Daarvoor mocht ik meerijden in Stella, een zonneauto waarmee studenten van TU/e afgelopen jaar een prestigieuze technologieprijs hebben gewonnen. Filmpje:

Twee weken geleden is mijn tweede item uitgezonden. Over wat er in de toekomst allemaal mogelijk wordt met smartwatches. Met een speciale gastrol voor mijn Pebble, die een dag na de uitzending is ingeruild voor een Apple Watch.

Vanavond was ik in mijn sportkleding te zien om een vraag te beantwoorden over gezondheidsgadgets:

Mijn vierde en laatste bijdrage dit voorjaar is het antwoord op de vraag: hoe zit een klas er in de toekomst uit?