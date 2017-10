Elger Werkt: elke werkdag op je radio!

Op mijn dertiende begon ik met radio maken. Een beetje klooien op internet met een microfoon bij mijn computer en de software 538 Webstation. Ik bouwde vervolgens mijn eigen studio thuis en maakte programma’s op online hobbyzenders en had een aantal jaren een vrij succesvolle podcast.

Toen ik ging studeren maakte ik een een studentenprogramma op de lokale omroep van Enschede en ging ik aan de slag als verslaggever bij Kink FM. Uiteindelijk kreeg ik bij de NOS te kans om van mijn hobby mijn werk te maken. Een aantal jaren werkte als redacteur en samensteller bij NOS op 3 (wat toen ik er begon nog NOS Headlines heette), dat de radiobulletins verzorgt op 3FM, FunX en Radio 6. Van het schrijven van teksten tot het maken van korte montages maken en het “schuiven” van de uitzendingen; ik deed het allemaal.

In mijn vrije tijd werkte ik ondertussen aan diverse radioprojecten. Zo zette ik, samen met mijn radiomaatje Thomas, BataRadio op. Dat was een marathonuitzending van bijna 24 uur rond de Batavierenrace, de grootste estafetteloop ter wereld, die van Nijmegen naar Enschede loopt. En met een groep radiovrienden begonnen we in 2009 met Kermis FM op de Tilburgse Kermis. Wat begon als een hobbyprojectje is uitgegroeid tot een gigantisch professioneel mediaproject, waarbij tientallen jonge mediatalenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Ik heb zes edities lang in het bestuur van Kermis FM gezeten en ik ben er nog steeds nauw bij betrokken.

Op mijn werk doe ik inmiddels niet direct mee iets met radio en Kermis FM is uiteindelijk maar tien dagen per jaar. En dus begon het weer te kriebelen. Afgelopen najaar begon ik daarom met een wekelijks programma op Glow FM in Eindhoven en omgeving: ‘Elger Heeft Weekend’. Daar stopte ik afgelopen zaterdag mee, met een goede reden: ik schuif door naar de doordeweekse programmering van Glow FM. Vanaf vandaag presenteer ik elke werkdag ‘Elger Werkt; van 10:00 tot 12:00 uur.

Dit is voor de duidelijkheid geen grote carriereswitch. Het is gewoon vrijwillig, als hobby, naast mijn werk. Glow FM is uiteindelijk ook maar “gewoon” een lokale omroep. Maar het is een feestje! Veel luisteraars zijn net begonnen aan een nieuwe werk- of studiedag en die maak ik graag wat leuker met een bak hits!