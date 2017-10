Een jaar geleden nam ik me voor…

Bij de start van dit jaar betoogde ik waarom ik niet van goede voornemens houd. Onder meer omdat mensen er altijd vanuit gaan dat ze mislukken. Eigenlijk is dat natuurlijk ook grotendeels terecht. Hoeveel mensen starten jaar na jaar op 1 januari weer met een nieuw dieet? En kijk naar de sportschool; over twee maanden is de terrordrukte die komend weekend begint weer verdwenen. En ook van de vijf dingen die ik me in dat blog voornam (maar geen goede voornemens wilde noemen!) is eerlijk gezegd weinig over gebleven.

Spaans leren: niet gelukt.

Actief bloggen: ik vond het hier verdacht stil het afgelopen half jaar.

Mijn Pocket-account niet laten ontploffen: totaal mislukt.

Meer lezen: ik denk dat ik dit jaar vier boeken heb gelezen. Veel te weinig.

Het enige wat ik wel heb volgehouden is het eerder opstaan. Het is stiekem niet altijd een half uur, maar ik neem daadwerkelijk meer tijd ’s ochtends, dan ik tot een jaar geleden deed. Mijn prestatie voor 2014. Wow.

Voor komend jaar heb ik daarom besloten echt echt geen goede voornemens te nemen, ook niet stiekem door ze wel te hebben maar ze geen goede voornemens te noemen. Al heb ik me twee weken geleden wel voorgenomen dat ik mijn rijbewijs ga halen in 2015. En ben ik net begonnen om mijn HTML/CSS/Javascript/PHP-skills op te halen via CodeSchool. En daar wil ik komend jaar natuurlijk echt mee verder. En in het nieuwe jaar begin ik met een leuk nieuw project. En…