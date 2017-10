Al ruim tien jaar run ik met een paar vrienden de website RadioFreak. Dat is dé nieuwssite van Nederland voor iedereen die bezig is met radio: zowel professioneel als hobbymatig. Normaal bestaat dat uit het schrijven van een paar nieuwtjes per week, maar vorige week ging ik op pad als heuze awarduitreiker.

Er waren al radioprijzen die jaarlijks worden uitgereikt: de Gouden Radioring en de Marconi Awards, maar die prijzen zijn vooral voor de bekende dj’s. Dat terwijl er zoveel meer bij het maken van radio komt kijken. Zoals redactie en productie, maar ook vormgeving en marketing. Vandaar de RadioFreak Awards.

We wilden geen grootse awardshow organiseren, want dat past niet bij radio. In plaats daarvan wilden we de prijzen gewoon overhandigen aan de winnaars. We hadden eerst bedacht om een bekende radiopresentatrice dat te laten doen, maar dat bleek praktisch nogal een uitdaging. En dus was ik als noodgreep zelf de lul… En over het resultaat ben ik niet ontevreden.