Huishoudelijke mededeling

Als je een beetje rondklikt op mijn site, dan zul je misschien zien dat de boel een beetje verouderd is. De laatste post die ik deed was twee jaar geleden en ook de pagina’s met meer informatie over wie ik ben en wat ik doe, zijn wat achterhaald.

Sinds afgelopen zomer ben ik voor mezelf begonnen en ben ik zoals dat heet ‘te huur’. Een goede site met informatie over wat ik kan en heb gedaan is daarbij handig. Het probleem is alleen dat ik nog geen tijd heb gehad om mijn site bij te werken. Ik heb genoeg ideeën voor een nieuwe site, maar ben op dit moment vooral heel druk met werken voor heel veel verschillende opdrachtgevers.

Laatst zij iemand tegen me: “Het feit dat je je site niet hebt bijgewerkt is een goed teken, freelancers met een te uitgebreide en actuele site, hebben meestal gewoon te weinig werk.” Ik vond dat een mooie uitspraak, maar tegelijkertijd vind ik het een beetje slordig dat mijn site inmiddels wel heel achterhaald is. Vandaar even deze huishoudelijk mededeling.

Later dit najaar volgt een nieuwe site. Hoop ik.

Tot die tijd verwijs ik je met liefde naar mijn gratis nieuwsbrief over innovatie in de journalistiek en media. Op Numrush schrijf ik een wekelijkse column over media-innovatie, die vind je hier.