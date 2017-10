En toen was vrijdag voortaan Vrijdag Burgerdag

Een paar maanden lang heb ik er op zitten broeden. Ik wilde een blog starten over eten, maar dan niet één of ander standaard foodblog. Ik wilde iets starten wat aansluit bij wat ik leuk vind. Ik sta regelmatig in de keuken om iets te bakken, van brood tot koekjes, maar mede door Rudolph en Heel Holland Bakt valt er weinig eer te behalen aan een bakblog. Dus toen kwam ik al vrij snel bij een andere optie uit: een blog over burgers. Want burgers zijn lekker.

Ik liet het idee even rusten tot me uit het niets een naam te binnen schoot: Vrijdag Burgerdag. En hoe meer ik er over na ging denken, hoe beter de naam was. Tijdens de laatste weken van 2014 werkte ik de naam uit tot een concept en begon ik als een razende met de uitvoer. Afgelopen vrijdag, op de eerste vrijdag van 2015, lanceerde ik Vrijdag Burgerdag.

Het idee is dat Vrijdag Burgerdag maar één dag in de week leeft. Natuurlijk kun je de site 24/7 bezoeken, maar alleen op vrijdag verschijnt er content op vrijdagburgerdag.nl en op social media. Op die manier kan het concept bestaan met een beperkte hoeveelheid content, waardoor het voor mij haalbaar is om ook daadwerkelijk kwalitatief goede content te produceren. En aan de andere kant krijgt het concept direct meer lading door het helemaal op te hangen aan die ene dag van de week.

Wat je kunt verwachten van Vrijdag Burgerdag? Recensies van burgerbars (in binnen- en buitenland), recepten en tips voor het maken van lekkerste burgers, foto’s waarvan het water uit je mond gaat lopen en nog veel meer. Ik wil niet meteen al mijn kruit verschieten, dus sommige ideeën bewaar ik nog even. Zo heb ik bijvoorbeeld heel bewust het Instagram-account nog niet gelanceerd.

Komen er advertenties op de site? Geen banners, maar ik wil wel experimenteren met andere manieren om omzet te genereren met de site. Niet om er rijk van te worden, maar vooral om van te leren. Wat werkt, wat niet. En te allen tijde geldt dat ik achter alle content sta die op Vrijdag Burgerdag verschijnt.

Komende vrijdag is de tweede Vrijdag Burgerdag. Wil je die niet missen? Like de Facebook-pagina of volgt @burgerdag op de Twitters.